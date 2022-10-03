نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت في ذكرى توليه مقاليد الحكم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت الشقيقة.