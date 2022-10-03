نشكركم على متابعتكم خبر بسبب الضباب.. أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 5 طرقات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن فعلّت شرطة أبوظبي منظومة خفض السرعات في 5 طرقات بسبب الضباب. وقالت شرطة أبوظبي عبر تويتر: “تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على كل من طريق أبوظبي – العين (جسر الفاية – جسر الخزنة)، وطريق (الساد – جسر العجبان)، وطريق (مدينة زايد العسكرية – تلال سويحان)، وطريق (الفاية – مدينة زايد العسكرية)، وطريق أبوظبي – العين (جسر حديقة بني ياس – جسر الفاية)”. وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.