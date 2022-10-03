نشكركم على متابعتكم خبر معنى اسم “وضاح ” في اللغة العربية وأبرز صفات صاحب الاسم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

يعد علم المعاني في اللغة العربية يعتبر من أهم العلوم . يوجد في اللغة العربية العديد من الأسماء ذات المعاني الجميلة.وفي هذا المقال سنتعرف إلى معنى اسم وضاح في اللغة العربية.وأبرز صفات صاحب الاسم.

وضاح هو اسم علم مذكر يندرج معناه في قاموس معاني الاسماء العربية إلي الوضوح أي أن شخص وضاح أي شديد الوضوح والصراحة والجلي ، كما أنه يتم وزنه في المعجم الوجيز على وزن فعال وهو مصدر من الفعل وضح.

-من يحمل اسم وضاح هو صاحب وجه حسن أبيض مبتسم وذو قلب نقي وصافي.

-هو إنسان متقلب المزاج وصعب أراضيه بأي شيء إلا بعد أن يقتنع به.

-هو شخصية تحسب خطواتها جيدا قبل أن تسير بها. هو إنسان صاحب ميول فنية متعددة مثل الرسم أو الغناء.

-هو إنسان يفضل الراحة فمن الممكن أن يجلس في المنزل لفترات طويلة لأنه لا يحب أن يتعب نفسه أو يقوم بأي مجهود.

– هو إنسان لا يفضل الأعمال الشاقة والمتعبة.