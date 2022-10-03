نشكركم على متابعتكم خبر صحة أبوظبي تعلن تحديث فحوص “كورونا” في الرعاية الصحية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 09:00 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، في تعميم، إلى جميع المنشآت الصحية. تحديث تعليمات فحص “كورونا” للعاملين في الرعاية الصحية والزوار للمرضى المنومين والمخالطين.

على النحو الآتي: على العاملين في القطاع الصحي من الحاصلين على التطعيم أو المعفى من التطعيم إجراء فحص PCR كل 30 يوماً. وغير الحاصلين على التطعيم إجراء فحص PCR كل 7 أيام.

وأضافت أنه وفقا للتحديث الجديد عن الزوار للمرضى المنوّمين. يجب إبراز نتيجة فحص PCR سلبي لا تتجاوز مدته 30 يوماً للزائر المطعّم أو المعفى، والزائرين غير المطعّمين. إبراز نتيجة فحص PCR سلبي لا تتجاوز مدته 7 أيام.

وأكدت أنه على المخالطين ممن يعانون أعراض إجراء PCR فوراً. وبالنسبة للمخالطين من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض (وتشمل المسنّين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة). إجراء PCR بغض النظر عن الأعراض.

ودعت الدائرة جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، للتواصل مع إدارة الأمراض السارية عبر البريد الإلكتروني [email protected] للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات.

وفي سياق آخر، أكدت الدائرة لجميع مقدمي خدمات العلاج الطبي. وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، ضرورة إلزامية تدوين “بداية وقت” و “نهاية وقت” أي إجراء (طبي/ جراحي، أسنان) في السجل الطبي الخاص بالمريض. الذي يكون تدوينه يعتمد على استخدام رمز الإجراء المستند إلى الوقت المستغرق. تأسيساً على دور الدائرة الرقابي والإشرافي المقرر لها بموجب أحكام القانون رقم 2005/23 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأوضحت أن احتساب الوقت المستغرق لا يشمل وقت انتظار المريض. وقت أخذ العلامات الحيوية والوقت المستغرق لأخذ التاريخ الطبي للمريض. إنما يقتصر على الوقت المستغرق لإجراء الخدمة الفعلية المشار إليها أعلاه.