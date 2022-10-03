نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 أكتوبر 2022 08:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصاحبه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:09 . الجزر الأول عند 01:48 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 المد الثاني عند الساعة 04:52 الجزر الأول عند الساعة 09:12 الجزر الثاني عند الساعة 21:33.