نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تنقذ صقراً علق بشجرة وتطلق سراحه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أنقذت إحدى الدوريات الأمنية في مركز شرطة حتا، صقراً علق بإحدى الأشجار في المنطقة بعد تلقي بلاغ من أحد حراس الأمن بالأمر.

حيث تمكنت إحدى الدوريات من تحرير الصقر واستخراج الأشواك من قدميه ثم اطلاق سراحه، حيث قامت شرطة دبي بنشر فيديو لعملية الإنقاذ عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد استحساناً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات.