نشكركم على متابعتكم خبر «الحصن»:تحديثات جديدة على نظام المرور الأخضر لـ 6 فئات بالمجتمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن تطبيق الحصن «التطبيق الرسمي لدولة الإمارات المرتبط بفيروس (كوفيد-19)»، عن إجراء تحديثات على بروتوكول المرور الأخضر، لست فئات من المجتمع شملت المطعمين، والمُعفين، والمتطوعين، والزوار، والمتعافين من «كوفيد-19»، بالإضافة للأفراد الحاصلين على علاج EVUSHELD.

وتفصيلاً، تضمن التحديث الخاص بفئة المطعمين، ضرورة حصول الأفراد الحاصلين على جرعتين من التطعيم قبل إكمال ستة أشهر، على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء داخل التطبيق، فيما يجب على الأفراد الحاصلين على التطعيم مع جرعة تعزيزية بعد إكمال ستة أشهر، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، وذلك للحفاظ على الحالة الخضراء داخل التطبيق، كما ألزمت التحديثات الأخيرة الأفراد الحاصلين على جرعتين من التطعيم دون جرعة تعزيزية بعد إكمال ستة أشهر الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل سبعة أيام، للحفاظ على الحالة الخضراء.

وأشارت الدائرة إلى أن الأشخاص المُعفين (الحاصلين على إعفاء طبي من التطعيم)، يجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء، كما يجب أيضاً على المتطوعين، (الأفراد الذين كانوا متطوعين خلال تجارب التطعيم) الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء.

وتضمن التحديث الخاص بالزوار، الخاص بالأفراد الحاصلين على الموافقة على التطعيم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل 30 يوماً، للحفاظ على الحالة الخضراء، فيما يجب على الأفراد غير الحاصلين على الموافقة على التطعيم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل سبعة أيام، وذلك للحفاظ على الحالة الخضراء.

وأظهرت التحديثات الأخيرة على بروتوكول المرور الأخضر الخاص بتطبيق الحصن، أن المتعافين من «كوفيد-19»، (الأشخاص الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لفحص مسحة الأنف PCR)، يجب عليهم الالتزام بالحجر المنزلي لمدة خمسة أيام أو الحصول على نتيجتين سلبيتين لفحص مسحة الأنف، ويتم حصولهم على المرور الأخضر تلقائياً في اليوم السادس من الإصابة وتستمر الحالة الخضراء في التطبيق لمدة 30 يوماً، فيما يجب على الأفراد الحاصلين على علاج «EVUSHELD»، الحصول على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR كل سبعة أيام.

ويستخدم «الحصن»، الذي طورته الإمارات، الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من الوصول السريع والآمن إلى نتائج الفحوص وحالة التطعيم، من أي مكان وفي أي وقت.

وبمجرد التسجيل في تطبيق الحصن، يرتبط حساب المستخدم تلقائياً بأي منشأة فحص أو تطعيم في جميع أنحاء الإمارات، ويمكن للمستخدم الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوص وبيانات السفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR من خلال تطبيق الحصن. كما يمكن للمستخدم إضافة أفراد العائلة مثل الوالدين والأطفال، للوصول إلى جميع معلومات العائلة في مكان واحد.

ويوفر التطبيق خاصية مهمة وهي إظهار حالة باللون الأخضر، أو الرمادي أو الأحمر، بناء على البروتوكول الخاص لنظام المرور الأخضر، كما تلزم إمارة أبوظبي الأفراد بإظهار حالة «المرور الأخضر» في تطبيق الحصن للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

• ضرورة حصول الأفراد الحاصلين على جرعتين من التطعيم قبل إكمال ستة أشهر على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف كل 30 يوماً.