نشكركم على متابعتكم خبر هل الإجازة المرضية للعامل المساعد مدفوعة الأجر؟ وكم حدها الأقصى؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:01 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين. أنه يحق للعامل المساعد إجازة مرضية 30 يوماً متصلة أو متقطعة كحد أقصى في السنة التعاقدية، وتكون ال 15 يوماً الأولى من الإجازة المرضية مدفوعة بالكامل وال 15 يوماً التالية لها دون أجر.

وأشارت إلى أنه يحق للعامل المساعد إجازة سنوية مدفوعة 30 يوماً، ويمكن للعامل تجميع إجازاته المستحقة لأكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة حال تجديد عقده، ويستحق العامل بدلاً نقدياً مساوياً لأيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة إذا تم فسخ العقد.

وبينت أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.