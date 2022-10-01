نشكركم على متابعتكم خبر مطار أبوظبي الدولي يُرحب بإطلاق رحلات “فيستارا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 06:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

بسبب الطلب المتزايد على السفر بين أبوظبي ومومباي، أطلقت شركة طيران “فيستارا” رحلات من مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب صحيفة “الخليج”، ستطلق شركة طيران “فيستارا” رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري وذلك من مبنى المسافرين رقم 1.

وتعتبر شركة طيران “فيستارا”، مشروعاً مشتركاً بين مجموعة تاتا والخطوط الجوية السنغافورية.