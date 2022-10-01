نشكركم على متابعتكم خبر تحديد إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجازة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية. ستكون يوم السبت 8 أكتوبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 10 أكتوبر.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة، اليوم، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية. والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، ومنها عطلة المولد النبوي الشريف.

ورفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. سائلةً الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.