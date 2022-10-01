نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 12:58 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “شي جين بينغ” رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “شي جين بينغ”.

‎وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “لي كه تشيانغ” رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.