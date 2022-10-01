نشكركم على متابعتكم خبر وسائل الإعلان والدعاية المسموح بها للمحامين في دولة الإمارات! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 11:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أوضحت وزارة العدل في دولة الإمارات أنه لا يجوز للمحامي أن يسعى إلى الإعلان عن نفسه بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمحامي الإعلان عن عمله فقط باستخدام بيان اسمه والدرجة العلمية الحاصل عليها إن وجدت، وتخصصه ودرجات المحاكم التي يزاول المهنة أمامها.

وسائل الإعلان والدعاية المسموح بها للمحامين:

1ــ وضع إعلان خارجي على مدخل المكتب والمبنى الكائن به مكتب المحاماة.

2-الأوراق والأدوات المكتبية الخاصة بالمكتب.

3-الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب المحاماة.