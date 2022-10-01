نشكركم على متابعتكم خبر 5 فئات ستشملها “ضريبة الشركات” في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 11:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تفرض وزارة المالية في الإمارات الضرائب بنسبة 9% على أرباح الأعمال بحد أدنى إيرادات قدرها 375 ألف درهم، اعتباراً من السنة المالية التي تلي الأول من يونيو/حزيران عام 2023.

وبحسب صحيفة “الخليج”، توجد 5 فئات ستطبق عليها ضريبة الشركات، وهي:

1. كافة الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني في الدولة.

2. الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة للسوق المحلي فيما سيستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات، المقدمة حالياً للأعمال المؤسسة في المناطق الحرة، والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.

3. الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في دولة الإمارات.

4. العمليات المصرفية.

5. الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.