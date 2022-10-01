نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُحذر مواطنيها في ولاية كارولاينا الأمريكية من إعصار “إيان” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها في ولاية كارولينا الأميركية من إعصار “إيان”. وقالت سفارة الدولة في واشنطن عبر بيان رسمي: “تهيب سفارة الدولة في واشنطن مواطني الدولة المتواجدين في ولاية كارولاينا الجنوبية بتوخي الحيطة والحذر بسبب تأثر الولاية بإعصار إيان”. وأكدت السفارة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0012024315530.