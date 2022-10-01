نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح “الأحد” مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/ س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 05:22 والجزر الأول عند 09:13 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 19:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 29 75 45 دبي 38 30 80 50 الشارقة 38 27 80 45 عجمان 37 29 85 40 أم القيوين 38 28 80 40 رأس الخيمة 39 29 85 50 الفجيرة 34 28 80 60 العـين 39 28 65 25 ليوا 35 25 80 25 الرويس 37 25 90 45 السلع 39 25 90 25 دلـمـا 36 28 75 40 طنب الكبرى 35 29 90 50 طنب الصغرى 35 29 90 50 أبو موسى 35 29 85 40.