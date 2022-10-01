نشكركم على متابعتكم خبر ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في الانتخابات بإيطاليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت معالي جورجيا ميلوني الفائزة في الانتخابات العامة لرئاسة الوزراء بجمهورية إيطاليا، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على برقيتي التهنئة اللتين بعثا بهما بمناسبة فوزها في الانتخابات.

وعبرت جورجيا ميلوني في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر” عن رغبتها في العمل مع قيادة دولة الإمارات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين و دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني: “أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تهنئتي”، مؤكدة سعيها للعمل معاً من أجل تعاون ثنائي مثمر واستقرار الشرق الأوسط.

يذكر أن جورجيا ميلوني شغلت العديد من المناصب البارزة بما فيها عضو مجلس النواب في إيطاليا منذ عام 2006 ووزيرة الشباب من 2008-2011، فيما كانت شريكاً مؤسساً لحزب “أخوة إيطاليا” الذي تتولى رئاسته منذ عام 2014.. ومع توليها رئاسة الوزراء ستصبح ميلوني أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.