نشكركم على متابعتكم خبر دبي محط أنظار العالم الرقمي في “جيتكس 2022” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستعد إمارة دبي لاستضافة الدورة الاستثنائية من “جيتكس جلوبال 2022″، في العاشر من شهر أكتوبر المقبل وحتى الرابع عشر منه، في في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، معالي عمر بن سلطان العلماء، إن “جيتكس 2022” سيشهد حضوراً قوياً من كبري الشركات، وإطلاقات نوعية للتطبيقات التكنولوجية الأحدث في العالم.

وباستضافتها هذا الحدث العالمي بنسخته الأضخم، ستصبح دبي محط أنظار العالم الرقمي، حيث تجتمع نخبة من ألمع العقول وشركات التكنولوجيا المتقدمة، للتعمق في صناعة اقتصاد الويب 3.0.