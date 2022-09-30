نشكركم على متابعتكم خبر سفيرة الإمارات غير المقيمة تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس فنلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدمت سعادة آمنة محمود فكري، أوراق اعتمادها إلى فخامة ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، سفيرةً غير مقيمة للدولة لدى الجمهورية، وذلك خلال المراسم التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة هلسنكي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، نقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية فنلندا سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهتها أعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية فنلندا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.