نشكركم على متابعتكم خبر حامد بن زايد يزور معرض الصيد والفروسية في دورته الـ19 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية “أبوظبي 2022″، الذي يقام خلال الفترة من 26 من شهر سبتمبر إلى 2 من شهر أكتوبر عام 2022 في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

واطلع سموه خلال جولة في عدد من أجنحة المعرض المحلية والعربية والدولية على أحدث مشاركاتها ومنتجاتها المتعلقة بصناعة الصيد والفروسية.

واستمع سموه من القائمين على المعرض الذي يشارك فيه حوالي 900 شركة وعلامة تجارية من 59 دولة لشرح بشأن أهم الصناعات والمنتجات التي يقدمها المعرض في مجالات عديدة تشمل الفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومعدات الصيد والتخييم وأسلحة الصيد والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق بجانب المنتجات والخدمات البيطرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية وغيرها.

كما اطلع سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المعنية برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات التراثية خاصة.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الصيد والفروسية سواء من حيث حجم المشاركات أو تنوعها أو مستوى الإقبال على المعرض، مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة بالتراث والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي.

وعبر سموه عن تمنياته التوفيق لجميع المشاركين في المعرض الذي يعد منصة وملتقى عالميين للمعنيين بصناعات الفروسية والصيد لعرض أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على جانب مهم من حياة الآباء والأجداد في ممارسة رياضة الصيد والفروسية فيما تبعث فعالياته رسالة توعوية هامة بضرورة الحفاظ على عناصر التراث والبيئة والموروث الثقافي لدولة الإمارات وشعوب المنطقة كونه يمثل إرثاً توثيقياً للأجيال المقبلة.