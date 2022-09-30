نشكركم على متابعتكم خبر جنايات دبي تسجن آسيويين 3 سنوات اشتركا بدهس فتاة وسرقة حقيبة صديقها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن آسيوي حضورياً وآخر غيابياً 3 سنوات،. وتغريمهما بالتضامن 11 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما. لإدانتهما بالاشتراك مع مجهولين بدهس فتاة وسرقة صديقها بالإكراه بعد الاعتداء عليهما وتهديدهما بالقتل.

تعود تفاصيل القضية التي دارت أحداثها يناير الماضي في منطقة مجمع دبي للاستثمار. حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء والسرقة ودهس صديقته داخل مواقف مركبات في بناية يقطن فيها.

وحسب إفادة المبلغ أنه فوجئ فور خروجه من منزله وتوجهه إلى موقف المركبات للتحرك بمركبة صديقته. ب 5 أشخاص يرتدون قبعات وكمامات يعتدون عليه وعلى صديقته.

وتابع المُبلّغ في التحقيقات أنه حاول مقاومة أفراد العصابة الذين هددوه بالقتل بمسدس. ومن ثم واصلوا الاعتداء عليه وضرب صديقته التي كانت تحاول مقاومته. وبادر أحد أفراد العصابة بسرقة حقيبة بها 8 آلاف درهم إضافة إلى مستندات شخصية.

وأفادت الفتاة (المجني عليها الثانية) أنها تعرضت للاعتداء والتهديد بالقتل من قبل أفراد العصابة. الذين لم يتوقفوا عن اعتدائهم ومحاولة خطفها وصديقه. إلا بعد ادعائها أنها تعاني مرضاً في القلب وأنها معرضة للوفاة في أي لحظة، فتركوها وسرقوا صديقها وأثناء فرارهم بمركبتهم دهسوها. فأصيبت بكسر في الحوض ونزف في الكبد وخدوش في جسدها وفروا من المكان.

وفي ملف القضية تمكن فريق من التحريات من تحديد هوية اثنين من بين المتهمين وقبض على أحدهما. وأقر في التحقيقات أن اشترك مع المتهم الهارب وآخرين في سرقة الفتاة وصديقها والاعتداء عليهما. بعد تركيب جهاز تعقب (GPS ) في مركبة الفتاة.