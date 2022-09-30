نشكركم على متابعتكم خبر بسبب إعصار “إيان”.. الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا إلى واشنطن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : أعلنت سفارة الإمارات في واشنطن، الخميس. عن إجلاء كافة المواطنين الإماراتيين المقيمين في ولاية فلوريدا إلى واشنطن لضمان سلامتهم بسبب إعصار “إيان”. ونشرت السفارة عبر موقعها على “تويتر:” بناء على تعليمات السفير يوسف العتيبة قامت سفارة الدولة في واشنطن. بإجلاء كافة المواطنين الإماراتيين المقيمين في ولاية فلوريدا إلى واشنطن لضمان سلامتهم بسبب إعصار إيان. وقامت نائب رئيس البعثة شيماء قرقاش والدكتور راشد الكعبي. وبعض طاقم السفارة باستقبالهم والترحيب بهم.