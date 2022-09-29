«ويز أبوظبي» تُوسع شبكة رحلاتها إلى أنقرة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق أحدث رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة، ثاني أكبر مُدن الدولة من حيث عدد السكان، في خطوة تؤكد على التزام الشركة بتزويد المسافرين بفرصة استكشاف تجارب متنوعة في مُختلف الوجهات ضمن شبكتها من الرحلات الجوية.

وتمنح رحلات ويز إير الجديدة السياح والسكان تجربة سفر مريحة ومنخفضة التكلفة في دولة الإمارات وسائر أنحاء المنطقة. وتُسيّر الشركة الوطنية، منذ إطلاقها في يناير لعام 2021، رحلاتها لأكثر من 36 وجهة تبعُد عن أبوظبي مسافة لا تزيد عن خمس ساعات بالطائرة. وتنطلق أولى رحلات ويز إير أبوظبي نحو أنقرة في 19 يناير2023.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «نتطلع إلى مواصلة توسيع عمليات ويز إير أبوظبي من خلال إضافة أنقرة إلى شبكتنا المتنامية. ونعتزم تسيير الرحلة الجديدة على متن A321neo المتطورة، الطائرة الخامسة التي تنضم إلى أسطول الشركة. وتُواصل ويز إير أبوظبي لعب دورها المحوري في دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. وتنسجم هذه الخطوة مع خططنا للتوسع والتزامنا بتزويد سوق السفر بخيارات ميسورة التكلفة لتوفير الفرصة للمسافرين لاستكشاف باقة متنوعة من الوجهات الجديدة. ونتطلع قُدماً للترحيب بكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام قريباً».