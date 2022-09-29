حمدان بن محمد يوجه بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تماشياً مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ورفع تنافسيتها ضمن مختلف القطاعات بما فيها قطاع الرياضة، لاسيما المرتبطة بثقافة وتاريخ المنطقة ومن أهمها سباقات الصقور، وجهه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور كجهة رياضية دولية مستقلة تدعم وتخدم جميع الرياضات المرتبطة بسباقات الصقور، على أن تكون دولة الإمارات مقراً دائماً له.

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية توجيهات سمو ولي عهد دبي، والتي تأتي تأكيداً على دعم قيادتنا الرشيدة في استدامة الرياضات المرتبطة بتاريخ وثقافة المنطقة ومن أبرزها سباقات الصقور، وكخطوة رائدة في تأصيل هذه الرياضة ونشرها لتصبح على قائمة الرياضات العالمية.

وقال سموه : ” ماضون في تحقيق المزيد من الإنجازات بثقة قيادتنا الرشيدة، التي تدعم ممارسة هذه الرياضة وتعزز مسيرتها وكل ما هو مرتبط بالموروث الثقافي لها وضمان استمراريتها ونشرها على مستوى العالم، وترسيخ دورها في توطيد التواصل بين الشعوب والاحتفاء بالموروث الثقافي لدولتنا وللمنطقة كلل بممارسة هذه الرياضة العريقة”.

وأضاف سموه: ” يهدف تأسيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور إلى تشجيع ودعم ممارسة هذه الرياضة عالمياً بصورة تنظيمية في ضوء القواعد والمبادئ التنافسية والقيم الرياضية، ليكون الاتحاد المرجع الأول لهذه السباقات بما يسهم بالحفاظ على رياضة الصقور العريقة واستدامتها”.

من جانبه، رحّب الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور بهذه الخطوة الرائدة الرامية لترسيخ أسس جديدة للارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات عالمية ويعكس الاهتمام والإقبال المتزايد على ممارستها، ويعزز حضورها في كافة المحافل الرياضية الوطنية والدولية المنبثقة من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، ومسيرة العطاء التي يكملها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مانحاً سموه كل العناية والاهتمام للصقارين والصقور.

وأضاف: ” تولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بهذه الرياضة بتوفير كافة أوجه الدعم المادي والتنظيمي واللوجستي، وتحظى رياضات وسباقات الصقور بشعبية واسعة وإقبال جماهيري كبير منذ إطلاق أول بطولة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2003 وحتى يومنا هذا، حيث تُنظّم سنوياً أكثر من عشر بطولات رسمية في الدولة ويشارك فيها ما يزيد على 2000 صقار من مختلف الجنسيات وأكثر من 5000 صقر.

من جانبه أوضح راشد مبارك بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور أن عددا من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصقور أكدت موافقتها لتأسيس دولة الإمارات الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وأنه سوف يتم إرسال الدعوات الرسمية للجهات المؤيدة والمعنية برياضات الصقور من قبل اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور خلال الفترة القادمة وذلك لحضور الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة كأس اتحاد الإمارات لسباقات الصقور المقرر لإقامتها في ديسمبر 2022 في إمارة دبي.