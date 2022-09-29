نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يفتتح مركز استكشاف مسار في ضاحية السيوح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة أرادَ، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، مركز استكشاف مَسار، أحدث مشروعات شركة أرادَ السكنية، والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 8 مليارات درهم.

وتجول سموه فور وصوله في موقع المشروع، مطلعاً على المرافق التي تضمها منطقة مَسار، والتي تشمل منطقة ألعاب مائية للأطفال، وميدان للتزلّج، ومسرح خارجي، إضافة إلى الموقع الثاني من ركن زاد للمطاعم، وذلك ضمن مساحات خضراء رحبة وواسعة.

كما استمع سموه إلى شرح مفصل خلال الجولة والتي تضمنت زيارة تفقدية لإحدى الفلل كنموذج لما يضمه المشروع في مَسار، وتعرّف سموه على مختلف المرافق والخدمات المتوفرة، إلى جانب المنطقة الخارجية المحيطة.

ويمثل مركز استكشاف مَسار معلماً معمارياً متميزاً، يمتاز بالمساحات المفتوحة ووفرة الإضاءة الطبيعية إضافة إلى باقة متنوعة من المرافق التي تعكس المزايا العديدة التي سيوفرها هذا المشروع عند اكتماله، ويضم التصميم المتميز للمرافق واجهة زجاجية مزدوجة الارتفاع، سيكون بإمكان الزوّار والسكان رؤية المناظر الرائعة للأشجار والمساحات الخضراء الطبيعية من كل مكان داخل المبنى.

وقال سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: “إنّ هذه لحظة مهمّة لمجتمع مَسار، حيث يبدأ تسليم المرافق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستثنائي وسط الطبيعة الخضراء. وابتداءً من اليوم، فإنّنا نتطلّع للترحيب بالزوّار للاستمتاع بهذه الباقة المميزة من المرافق التي ستجعل من مَسار إحدى الوجهات الترفيهية الرئيسية للعائلات في الشارقة”.

من جهته، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال: “عند إطلاق مشروع مَسار، وعدنا عملاءنا من مشترين ومستثمرين بطرح أسلوب حياة عصري لا مثيل له على مستوى الشارقة والإمارات ككل، وها نحن نوفي بوعدنا اليوم ونمنح الجميع فرصة للاطلاع على ما ستكون الحياة عليه في هذا المجتمع المتكامل خلال المستقبل القريب”.

ومن المتوقع أن يتم خلال شهر ديسمبر المقبل الانتهاء من المنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني والتي ستضم الآلاف من الأشجار، إضافة إلى مسارين متواصلين لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية بطول 6.6 كيلومتر لكل منهما.

كما وستضم المنطقة الترفيهية في قلب مَسار مركزاً تجارياً متكاملاً يضم عدة مرافق مجتمعية منها ناد للياقة البدنية وتشكيلة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

ويتكوّن “مَسار” من ثمانية أحياء مسوّرة تضم في مجملها 4,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر، ويتخلله محور مركزي أخضر مع أكثر من 50 ألف شجرة.

وتجري الأعمال الإنشائية حالياً لتشييد “سنديان” وهو أول حي سكني في مَسار، والذي يتوقع الانتهاء منه في صيف 2023.

كما ستتم ترسية العقود الإنشائية للمنطقتين السكنيتين الثانية والثالثة، “كايا” و “روبينيا”، قبل نهاية العام الجاري. ويتزامن افتتاح مركز استكشاف مَسار مع إعلان أرادَ عن بيع 1,000 منزل في المشروع حتى الآن.

ويقع مشروع مسار في ضاحية السيوح المتنامية، وعلى مقربة من مدينة تلال وجامع الشارقة، ومشروع أرادَ الأول، وهو مساكن نَسمَة، ويمتاز بموقعه الإستراتيجي مع سهولة الوصول منه إلى الطرق الرئيسة بين المناطق المختلفة، عبر حركة سلسة ومريحة لمختلف الزوار والقادمين.