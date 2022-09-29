نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الصبيحية وكلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /57/ لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية الصبيحية في مدينة خورفكان.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية الصبيحية في مدينة خورفكان من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أحمد عيسى محمد أحمد الحوسني.

2. جاسم محمد سعيد الهناوي النقبي.

3. حميد سالم عبدالله سالم النقبي.

4. خالد أحمد عبيد أحمد الشحي.

5. خالد محمد حسن الضابط النقبي.

6. سعيد سيف راشد سيف النقبي.

7. عادل راشد أحمد القاضي الحمادي.

8. علي حسن محمد مراد الدرمكي.

9. محمد علي حمدان العثماني النقبي.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

كما وأصدر القاسمي المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2022 م بشأن تشكيل مجلس ضاحية خوركلباء في مدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية خوركلباء في مدينة كلباء من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. سبيل سالم راشد البلوشي.

2. سلطان أحمد محمد الشحصي الزعابي.

3. عادل محمد خميس سعيد المزروعي.

4. عبدالسلام سرور سلمان الزعابي.

5. عبدالله حمد صالح الشاعر الزعابي.

6. عبدالله غانم سيف غانم الزعابي.

7. عبيد سالم جمعة بن حسين المراشدة.

ويختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.