نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ محمد بن سلمان بتوليه رئاسة مجلس الوزراء السعودي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:01 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بتوليه رئاسة مجلس الوزراء.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة شعباً وحكومةً على تولي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. ولي العهد، رئاسة مجلس الوزراء” .

وتوجَّه سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق ولي العهد السعودي في مهمته الجديدة. ويكلل جهوده بالتوفيق والنجاح، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.