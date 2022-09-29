نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52، والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند 08:30، والجزر الثاني عند الساعة 21:21، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12، والمد الثاني عند الساعة 00:37، والجزر الأول عند الساعة 17:44، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة – الحرارة العظمى – الحرارة الصغرى – الرطوبة العظمى – الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 28 75 45 دبي 36 26 70 50 الشارقة 35 27 75 50 عجمان 37 27 75 50 أم القيوين 38 28 80 50 رأس الخيمة 37 28 80 40 الفجيرة 32 28 85 65 العين 39 26 85 30 ليوا 39 25 85 25 الرويس 36 28 75 40 السلع 37 28 75 20 دلما 36 30 70 30 طنب الكبرى 34 28 75 55 طنب الصغرى 34 28 75 55 أبو موسى 32 28 80 60.