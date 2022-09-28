نشكركم على متابعتكم خبر برعاية حمدان بن محمد انطلاق ملتقى دبي للميتافيرس اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.انطلقت اليوم فعاليات “ملتقى دبي للميتافيرس” . وذلك في “متحف المستقبل” و”منطقة 2071″ بأبراج الإمارات بدبي.

وأشارسمو الشيخ حمدان بن محمد إلى أنه قد شهد اليوم فعاليات ملتقى دبي للميتافيرس في متحف المستقبل.منوهاً إلى أن أكثر من 500 خبير ومتخصص عالمي يجتمعون في دبي لتصميم مستقبل الميتافيرس وتطوير تطبيقاته في مختلف القطاعات الرئيسية .ومؤكداً أن دبي ستبقى مركزاً عالمياً لاختبار وتطوير تقنيات المستقبل.

يشار أن فعاليات ملتقى دبي للميتافيرس انطلقت بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص و40 مؤسسة وشركة تكنولوجية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم في أكثر من 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثًا.

ويذكر أن ملتقى دبي للميتافيرس جاء عقب إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن “استراتيجية دبي للميتافيرس” بهدف تعزيز مكانة دبي باعتبارها من أفضل مدن العالم في استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة، وتبنّي وتوظيف تكنولوجيا الميتافيرس الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية القادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من التحولات العالمية الجديدة، وما يحمله الاقتصاد الرقمي من فرص مستقبلية ضخمة.