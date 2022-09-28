نشكركم على متابعتكم خبر “تلفزيون دبي” يُطلق دورته البرامجية الجديدة والمتنوعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، الدورة البرامجية الجديدة لهذا الموسم، والتي تضمنت 6 برامج حصرية، ابتداءً من الثالث من أكتوبر 2022.

وتشمل البرامج:

-برنامج “ذا انسايدر بالعربي” ويقدمه حمد إغداني وشيمة.

-برنامج “تحدي الطبخ” من تقديم عمار آل رحمه.

-“مشاهير” وتقدمه الإعلامية ديالا مكي.

-“أنغام” من تقديم الفنانة أنغام.

-“بروين شو” من تقديم الدكتورة بروين حبيب.

-“ذا دكتورز” ويقدمه الأطباء: د. نور قطان، د. هنري اسطفان، د. الفة كعبار، د. ربيع ماضي.

وامتازت الدورة البرامجية الجديدة بمجموعة من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية، حيث تضم 6 برامج متنوعة، ستعرض على قناة “دبي”، ومنها:

برنامج “تحدي الطبخ” من يوم الإثنين 03 أكتوبر في تمام الساعة 10:30 مساءً، هو عبارة عن التنافس بين 4 مشتركين في كل حلقة من خلال اظهار مهاراتهم في الطبخ، ليتنافسوا في مسابقة من ثلاث جولات، ويحاولون دمج مجموعات غير عادية من المكونات في أطباق يتم تقييمها لاحقًا من قبل لجنة من ثلاثة حكام وهم :نور الزين، شيف مصبح الكعبي، شيف جو برزه، ستتضمن الأطباق كلاً من: (المقبلات والطبق رئيسي و الحلوى)، ويحصل الطهاة في البداية على مجموعة من المكونات التي لا يعرفونها، ويُطلب منهم إعداد تلك الأطباق باستخدام تلك المكونات في جو من التنافس والتشويق.

ويليه برنامج “مشاهير” الذي سيعرض ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 04 أكتوبر،2022 في الساعة 10:30 مساءً، هو برنامج فني ترفيهي منوع، يتميز بوجهة نظر ديالا مكي، عن عالم الموضة والرفاهية والماركات العالمية، حيث تواصل حضورها بشكل حصري لكواليس أهم مصممي الأزياء وأعرق دور الأزياء من خلال سفرها الدائم وبحثها عما هو جديد ومختلف في عالم اللايف ستايل، كما تلتقي بالمشاهير في مختلف المجالات وتحاورهم وتكشف عن أماكن ووجهات عالمية جديدة.