نشكركم على متابعتكم خبر مرسوم أميري بتعيين أحمدبن ركاض العامري عضواًبالمجلس التنفيذي بالشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 52 لسنة 2022 م بشأن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخه.