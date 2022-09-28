نشكركم على متابعتكم خبر خلال زيارته لمسقط.. رئيس الدولة يزور دار الأوبرا السلطانية العمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

قام سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم بزيارة دار الأوبرا السلطانية العمانية.. وذلك في إطار زيارة سموه إلى سلطنة عمان الشقيقة.

واستمع سموه من القائمين على دار الأوبرا إلى فكرة مشروع تأسيس الأوركسترا السيمفونية السلطانية على يد الراحل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ” رحمه الله”.

ومراحل تأسيسها بجانب إنشاء دار الأوبرا التي صممت لتتناسب مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة سواء من حيث حركة المسرح أو الإضاءة أو الصوت..

واستمع سموه إلى شرح بشأن المرافق التابعة للدار وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية.

كما تعرف سموه خلال جولته في مسرح الدار والمرافق الأخرى .. على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة ..

كما اطلع على الدور الذي تقوم به دار الأوبرا السلطانية في المجال الثقافي وما تقدمه من فنون كلاسيكية عالية المستوى.

وأدت فرقة الأوركسترا السيمفونية السلطانية مقطوعات موسيقية ترحيباً بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة.. بجانب عروض للفرقة العسكرية الاستعراضية للطبول والفرقة الفولالية وموسيقى الحرس السلطاني العماني.