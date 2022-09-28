نشكركم على متابعتكم خبر لقاء أخوي بين رئيس الدولة وسلطان عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

عقد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وأخوه صاحب الجلالة السلطان “هيثم بن طارق” سلطان عمان الشقيقة. لقاءً أخوياً في قصر العلم العامر.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع قيادتي البلدين الشقيقين من وشائج وروابط قوية. وبحثا العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب العلاقات بينهما.

وأكدا الحرص المتبادل على تنمية هذه العلاقات والتطلع إلى دفعها إلى الأمام على الدوام. بما يعود بالنفع والخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.