نشكركم على متابعتكم خبر إلغاء إلزامية الكمامات في مطارات دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت مطارات دبي أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB. ودبي وورلد سنترال DWC، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر.

وأشارت إلى أن القرار جاء تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا وهيئة دبي للطيران المدني.

وأوضحت أنه “سيتم تحديد إلزامية ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر على متن الطائرات. بناءً على المتطلبات المحددة والقواعد المطبقة من قبل وجهات الوصول النهائية أو الترانزيت”.

واختتمت مطارات دبي: “إن صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تقع على رأس أولوياتنا. لذا، تعمل مطارات دبي عن كثب مع السلطات التنظيمية وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لضمان بيئة مطار آمنة وصحية”.