الإمارات وسلطنة عمان توقعان عدداً من مذكرات التعاون المشترك

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة عدداً من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لسلطنة عمان.

وبحسب “وام”، تغطي مذكرات التعاون طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين حيث تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال .

وشملت الاتفاقيات .. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة وقعها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي.

وفي قطاع التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي ناصر بن سالم العوفي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي ناصر بن سالم العوفي.

وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان .. وقعها معالي سهيل المزروعي ومعالي سالم بن ناصر العوفي .

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون بشأن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين .. وقعها المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات والمهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيـاد.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب..

وقعها السيد على فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات والعقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بالسلطنة.

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات وقعها سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات و إبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي التنموية القابضة و المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات “مجموعة إذكاء” .. وقعها سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأبوظبي القابضة والسيد عاطف بن سعيد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وفيما يخص التعاون في أسواق المال تم توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط .. وقعها سعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسيد هيثم بن سالم السالم الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط .. واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني .. وقعها سعادة حميد الظاهري و السيد هيثم بن سالم السالم.

واتفاقية شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و شركة بورصة مسقط في مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية .. وقعها سعادة حميد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.

وتم توقيع مذكرة تعاون بين شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع .. وقعها سعادة حميد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.

وفي مجال عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية تم توقيع اتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة بسلطنة عُمان ..

وقعها سعادة حميد الظاهري وسعادة هيثم بن سالم السالم.