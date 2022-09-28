نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان محمد بن سلمان بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.