نشكركم على متابعتكم خبر تدشين قناة اللية المائية في الشارقة قريباً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تم الإعلان أمس الثلاثاء عن قناة اللية المائية في منطقة اللية في الشارقة. والتي سيتم تدشين أعمالها في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم الانتهاء منها في سبتمبر 2023.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبإشراف مباشر منه.

وتهدف القناة إلى تحسين جودة المياه في بحيرتي خالد والخان، اعتماداً على حركة التيارات البحرية الطبيعية. وهي بطول 850 متراً، وعرض 60 متراً، وعمق أربعة أمتار.

وستمتد القناة من البحر المفتوح إلى خور الشارقة، ومنه إلى بحيرة خالد. بهدف تنظيفهما بشكل سريع، وتحسين جودة المياه فيهما، اعتماداً على الحركة الطبيعية للتيارات البحرية، وفق صحيفة “البيان”.

ويتضمن مشروع القناة إنشاء ثلاثة جسور، والعديد من المرافق والخدمات بما يدعم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والترفيهية. فضلًا عن كون القناة مشروعاً سياحياً بيئياً جميلاً يسهم في إحياء المنطقة، وإضافة متميزة جداً لإمارة الشارقة. وستضم على طرفيها مجموعة من المطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية المنتقاة بعناية.