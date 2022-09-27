نشكركم على متابعتكم خبر الموارد البشرية تعلن موعد إجازة المولد النبوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:58 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 إجازة مدفوعة الأجر. لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: =بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 ، 12 ربيع الأول 1444، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع إلخ. في الإمارات”.

بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 ، 12 ربيع الأول 1444، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الإمارات.