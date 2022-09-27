خالد بن محمد بن زايد يشارك في مراسم تشييع جنازة شينزو آبي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:59 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وفد الدولة المشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق “شينزو آبي”. في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم.

ونقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”،. وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. “رعاه الله” إلى الحكومة اليابانية.

كما التقى سموّه أرملة الراحل “آكي آبي” وعددا من أفراد الأسرة حيث قدم واجب العزاء لهم .. معربا عن صادق مواساته في فقدان قائد كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه بكل تفانٍ وإخلاص.

وتعد هذه الجنازة أكبر تأبين رسمي يُقام لمسؤول حكومي منذ مراسم تشيع جنازة رئيس الوزراء الأسبق “يوشيدا شيغه-رو” عام 1965. حيث حظي الراحل بشعبية واسعة بعدما قضى أطول فترة بمنصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان. استمرت من /2012 حتى 2020/، وفارق الحياة عن عمر ناهز 67 عاماً متأثراً بجراحه عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في 8 يوليو الماضي.

وقد أسهم شينزو آبي بشكل كبير في ترسيخ العلاقات الإماراتية اليابانية. التي شهدت في عهده الإعلان عن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. أثناء زيارته إلى الدولة عام 2018، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق استراتيجية جديدة.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد خلال هذه الزيارة كلّ من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، وسعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان. وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.