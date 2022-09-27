نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس تركمانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “سردار بيردي محمدوف” رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “سردار بيردي محمدوف”.