نشكركم على متابعتكم خبر الطوارئ والأزمات توقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات “كوفيد-19” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:56 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات كوفيد-19، والالتزام بتوفير بياناتها المحدث. في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشارت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية الاثنين، إلى الوصول لمرحلة نلحظ فيها تعافي الوضع الوبائي. حيث أن وضع الدولة مستقر بعدد حالات يومي بانخفاض وتسجيل صفر وفيات شبه يومي تقريباً لقرابة 3 أشهر.

وأوضحت الهيئة أن. العامل الأكبر كان التناغم والمسؤولية المجتمعية التي كنتم مجتمعنا الكريم جزءاً رئيسياً فيه، إلى جانب الجهود الوطنية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة جهوداً استثنائية وملموسة. في الحفاظ على الأرواح والمكتسبات، حيث وبفضل حكمة القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة. التي قدمها أفراد خط الدفاع الأول، نقف جميعاً اليوم شكراً وعرفاناً على كل ما قدموه.