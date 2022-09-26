نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 218,610 فحصاً جديداً في الدولة، مما أسفر عن كشف 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 1025910 حالة. وتم رصد حالة وفاة واحدة في الدولة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2344 وفاة. وكشفت الوزارة عن شفاء 323 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 1005266 حالة.