نشكركم على متابعتكم خبر طارق علاي: منتدى الاتصال الحكومي أوصل تجارب إمارة الشارقة إلى العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي استطاع خلال العشر سنوات الماضية أن يوصل أفكار وتجارب ورسائل إمارة الشارقة في مجال الإتصال الحكومي إلى مختلف دول العالم .. لافتا إلى أن الإتصال الحكومي مجال متجدد دائما نطرح من خلاله مواضيع متعددة يناقشها شخصيات بارزة وعلماء ووزراء وفنانون عرب وأجانب ومثقفون عبر جلسات رئيسية وجانبية وحوارات وخطابات ملهمة إلى جانب ورش عمل و حلقات بحثية .

وبحسب “وام”، قال سعادته في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات / وام / .. إن النسخة الـ 11 من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي التي تقام يومي 28 و 29 من سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تأتي هذا العام تحت شعار ” تحديات وحلول ” بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من مختلف دول العالم ومن مختلف المستويات يتقدمهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وفيليبي كالديرون الرئيس السابق للمكسيك الرئيس الفخري للجنة العالمية للاقتصاد والمناخ وجيم يونغ كيم الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي بجانب كبار الشخصيات من الدولة و خارجها .

وأوضح أن نسخة هذا العام من المنتدى ستتناول الجانب الاقتصادي و كيفية التقارب والتواصل مع مختلف الثقافات خاصة ونحن نشهد حاليا صراعات بين دول مختلفة من العالم لذلك يتوجب علينا المساهمة في إيصال رسائل ملهمة حول كيفية التواصل مع الثقافات الأخرى كما سيطرح المنتدى موضوع الدراما لأهميتها في مجال التواصل الحكومي وإيصال رسائل لمختلف شرائح الجمهور .. لافتا إلى أن المنتدى يمثل حلقة وصل بين الحكومات والجمهور ووسائل الإعلام .

ولفت علاي إلى أن المنتدى ومن خلال فعالياته يعمل على تطوير مهارات موظفي حكومة الشارقة في إدارات الإتصال الحكومي لإطلاعهم على أحدث التقنيات والأساليب في هذا المجال الذي يشهد تطورا مستمرا .. مشيرا إلى أن المنتدى ومنذ انطلاقه في 2012 شهد عدة تطورات وإنجازات من أبرزها إطلاق ” جائزة الشارقة للإتصال الحكومي ” والتي أضافت بدورها بعدا كبيرا في مجال الإتصال الحكومي.

وقال نوجه شكرنا الكبير للجنة تحكيم الجائزة على جهودهم في تطويرها وإطلاق فئات جديدة وتوسيع نطاق المشاركة بها ووصولها للعالمية .. لافتا إلى أن قائمة أسماء الفائزين سيتم الإعلان عنها في ختام أعمال المنتدى .

وتابع سعادته من أبرز إنجازات المنتدى أيضا تأسيس شبكة للإتصال الحكومي بين موظفي حكومة الشارقة وهي اليوم تسهم في التحدث باسم حكومة الشارقة في مختلف المجالات كما شهدنا خلال سنوات المنتدى تطورا كبيرا ولافتا في علاقاتنا مع وسائل الإعلام وهذا مؤشر على نجاح المنتدى.

و قال نظرا لأهمية التواصل الحكومي مع الجمهور تم إطلاق استبيان لمعرفة الآلية الأمثل في هذا التواصل هل يتم من خلال التقنيات الحديثة أم من خلال الإعلام التقليدي.. مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نتائجه في اليوم الختامي لأعمال المنتدى .

وأوضح أن شعار المنتدى ” تحديات و حلول ” يرصد بعض التحديات التي واجهها العالم على سبيل المثال ” جائحة كورونا ” التي أوجدت تحديات على مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية والتعليم وحتى الدراما التلفزيونية هذه التحديات نعمل على طرحها من خلال جلسات المنتدى وإيجاد سبل ملائمة لحلها من خلال استعراض تجارب الدول و الشخصيات المشاركة في الحدث للإستفادة منها بشكل مباشر .

وذكر أن التحضيرات لنسخة المنتدى كل عام تبدأ مبكرا حيث يتم استعراض الموضوعات الآنية والحالية على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية والتي يمكن أن تستفيد منها الحكومات و الجمهور و وسائل الإعلام كما نعمل على استطلاع آراء المشاركين والجمهور عن النسخة السابقة وعليه يتم اختيار الشخصيات المناسبة للموضوع الرئيسي .

وأكد أهمية الشراكة مع طلاب الجامعات على مستوى الدولة وجامعة الشارقة بالأخص حيث تم تشكيل لجنة استشارية من الأكاديميين في كليات الإتصال على مستوى الدولة لدعم توجهاتهم و الأخذ بآرائهم في هذا المجال .. لافتا إلى مشاركة الطلبة في المنتدى عبر منصة تطرح أحدث الدراسات في مجال الإتصال الحكومي ونحن ندعو الطلبة لحضور جلسات المنصة البحثية للإستفادة والإطلاع على مستجدات الإتصال الحكومي خاصة في المجال الأكاديمي .

كما أكد علاي على أهمية الشراكات الإستراتيجية مع وسائل الإعلام خاصة مع وكالة أنباء الإمارات / وام / وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لأدوارهما الكبيرة في دعم المنتدى وكذلك كافة وسائل الإعلام الأخرى..

موجها دعوته للجمهور لحضور فعاليات المنتدى للإستفادة والتعرف على أحدث التقنيات في عالم الإتصال والتواصل الحكومي والتعرف كذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على فعاليات وضيوف المنتدى حيث سيصبح مركز أكسبو الشارقة خلية نحل في مجال الإتصال الحكومي .