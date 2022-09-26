نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية تنزانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:00 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك. معالي “ليبريتا مولامولا” وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة. على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الطرفان عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، ومنها التغير المناخي وجهود تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية. بالإضافة إلى التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك والشراكة في عدة مجالات، ومنها التجارية والاقتصادية والطاقة المتجددة وغيرها.

واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وشدد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وتنزانيا. مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، عبرت معالي “ليبريتا مولامولا” عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة. مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والإنجازات التنموية البارزة التي حققتها.