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شرطة أبوظبي: أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 10:01 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

بثت شرطة أبوظبي فيديو، عبر التوعية المرورية الرقمية. تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:

  • عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.
  • استخدام مثبت السرعة.
  • عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
  • استخدام أضواء التنبيه الرباعية، وعدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي.
  • عدم التقيد بالمسار، والانشغال بالهاتف المتحرك.
  • التوقف على كتف الطريق، وقيادة المركبات الثقيلة.
  • الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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