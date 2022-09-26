نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي: أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 10:01 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :
بثت شرطة أبوظبي فيديو، عبر التوعية المرورية الرقمية. تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي:
- عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.
- استخدام مثبت السرعة.
- عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.
- استخدام أضواء التنبيه الرباعية، وعدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي.
- عدم التقيد بالمسار، والانشغال بالهاتف المتحرك.
- التوقف على كتف الطريق، وقيادة المركبات الثقيلة.
- الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.