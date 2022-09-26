نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي: أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 10:01 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : بثت شرطة أبوظبي فيديو، عبر التوعية المرورية الرقمية. تحذر من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب وهي: عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية.

استخدام مثبت السرعة.

عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

استخدام أضواء التنبيه الرباعية، وعدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي.

عدم التقيد بالمسار، والانشغال بالهاتف المتحرك.

التوقف على كتف الطريق، وقيادة المركبات الثقيلة.

الاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.