نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وبين المركز – في نشرته اليومية – أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والثاني عند الساعة 01:32 والجزر الأول عند 19:27 والثاني عند الساعة 07:48.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والثاني عند الساعة 22:28 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والثاني عند الساعة 04:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 29 95 40 دبي 39 27 90 35 الشارقة 38 27 85 25 عجمان 38 27 85 35 أم القيوين 37 28 85 35 رأس الخيمة 39 27 75 35 الفجيرة 35 28 80 50 العين 43 29 65 25 ليوا 42 27 85 30 الرويس 37 29 80 60 السلع 38 29 80 35 دلما 35 31 80 50 طنب الكبرى 36 28 85 50 طنب الصغرى 36 28 85 50 أبو موسى 35 29 85 50.