نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت حكومة الإمارات أنها ستعقد إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات بشأن أزمة كورونا، وذلك في تمام الساعة 5:30 من مساء غد الاثنين 26 سبتمبر 2022.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها في “تويتر”: “إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات أزمة كوفيد19، الساعة 5:30 مساءً”.