نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يبدأ الثلاثاء المقبل زيارة دولة إلى سلطنة عُمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:16 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعد غدٍ الثلاثاء، بزيارة دولة إلى سلطنة عمان تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وتعزيزاً لأواصر المحبة ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ويبحث القائدان خلال الزيارة، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية ودفعها إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين ويحقق أهدافهما إلى التنمية المستدامة.

كما يناقش الجانبان مجمل التطورات الخليجية والعربية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وجهود البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.