نشكركم على متابعتكم خبر محاكم أبوظبي تصدر 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت محاكم دائرة القضاء- أبوظبي، نحو 7 آلاف حكم قضائي خلال شهر أغسطس الماضي، بمعدل 346 حكم يومياً في أيام العمل الرسمية. أي ما يقارب 45 حكماً كل ساعة عمل، فيما استغرقت المحاكم جلستين في المتوسط للفصل بالنزاع على مدار 52 يوماً فقط من تاريخ قيد الدعوى إلى إصدار الحكم.

وأظهر التقرير الإلكتروني الشهري لتحليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المدنية في أبوظبي. عقد 8 آلاف و330 جلسة تقاضي إلكترونية عن بعد عبر الاتصال المرئي، خلال أغسطس من العام الجاري. بمعدل416 جلسة يومياً و52 جلسة كل ساعة عمل. في حين أصدرت 4 آلاف و923 حكم ابتدائي، 1077 أمر قضائي، 822 حكم استئناف، و140 حكم بالنقض.

وبلغ إجمالي الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دائرة القضاء منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، نحو 44 ألف حكم. بمعدل 36 ألف حكم ابتدائي، 6 آلاف حكم استئناف، و1700 حكم نقض، وذلك في غير المسائل الجزائية.