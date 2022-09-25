نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الإيراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 01:01 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

التقى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية والتعاون الدولي، نظيره الإيراني معالي “حسين أمير عبداللهيان”. على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. واستعرضا عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل سموه ومعالي وزير خارجية إيران وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وفق “وام”.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة. وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.