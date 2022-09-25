نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 08:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند 18:53 والجزرالثاني عند الساعة 07:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 21:44 والجزر الأول عند الساعة 15:43 الثاني عند الساعة 03:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 95 40

دبي 38 29 90 35

الشارقة 39 27 90 30

عجمان 38 28 95 40

أم القيوين 39 25 95 35

رأس الخيمة 38 26 90 45

الفجيرة 35 28 85 30

العين 41 28 80 20

ليوا 41 26 80 30

الرويس 37 28 85 40

السلع 36 27 80 30

دلما 40 30 85 35

طنب الكبرى 39 30 80 30

طنب الصغرى 39 30 80 30

أبو موسى 39 31 85 40.